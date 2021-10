Psihiatru asociācijas prezidents: Covid-19 ietekmē pērn pieauga pašnāvību skaits

"Reāli tas nozīmē ap 300 zaudētu dzīvību katru gadu un vēl daudz vairāk salauztu dzīvju tuviniekiem. Apmēram 80% no šiem gadījumiem ir saistīti ar depresiju. Izglābt kaut vai vienu cilvēku no šiem 300 būtu milzīga vērtība," stāsta psihiatrs.

"It kā viss ir labāk, un tomēr valsts psihiatriskajā aprūpē nonāk ļoti neliela daļa to cilvēku, kuriem būtu vajadzīga palīdzība," stāsta eksperts, papildinot, ka, saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem, Latvijā ar depresijas simptomiem ir saskārušies 7-8% sabiedrības, taču no šiem aptuveni 120 000 cilvēku psihiatru vai ģimenes ārstu redzeslokā nonāk tikai 5% jeb aptuveni 4000-5000. No tiem lielākajai daļai jau esot vidēji smaga vai smaga depresija.