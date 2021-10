$385 miljardu lieli slēptie parādi jeb kā Ķīna dzen nabadzīgās valstis parādu jūgos

"AidData" laboratorija, kas ir "William & Mary" koledžas pakļautībā, analizējusi 13 427 attīstības projektus 165 valstīs, kas īstenoti pēdējo 18 gadu laikā. Visi šie projekti ir daļa no Ķīnas starptautiskās iniciatīvas "Viena josta un viens ceļš", un slēpto parādu apjoms ir 385 miljardi dolāru. Šos parādus starptautiskās reitingu aģentūras, pētniecības institūti un starptautiskās institūcijas neņem vērā, tomēr ir skaidrs, ka vairāk nekā 42 valstu parādsaistības pret Ķīnu pārsniedz 10% no IKP. Vidēji valstīs ar zemu un vidēju ienākumu līmeni parādu apjoms pret Ķīnu veido 6% no IKP.