Ārsti kāda vīrieša sirdī atraduši prāvu cementa gabalu

56 gadus vecais vīrietis neatliekamās uzņemšanas nodaļā ieradās pēc tam, kad divas dienas mocījās ar sāpēm krūtīs un grūtībām elpot, rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “The New England Journal of Medicine” .

FOTO: New England Journal of Medicine

Šī procedūra parasti tiek uzskatīta par drošu, tomēr 2% no visiem pacientiem ir piedzīvojuši komplikācijas. Viens no iespējamajiem riskiem ir tāds, ka šis cements var nokļūt asinsritē un, piemēram, nobloķēt asinsvadu. Tieši tas arī notika šā vīrieša gadījumā, proti, cements no skriemeļa nokļuva asinsvadā, kur sacietēja un iestrēga sirdī.