Okeānu dzelme glabā iespaidīgus noslēpumus un daudzveidīgas, pārsteidzošas būtnes. Vienas no tām ir astoņkāji, kas ūdeņos mājo jau teju 300 miljonus gadu. Tāpēc 8. oktobris visā pasaulē ir nozīmīgs datums, kad svin Starptautisko astoņkāju dienu, godinot unikālās, inteliģentās un skaistās radības.

Dēvēti par "jūras hameleoniem", jo spēj mainīt krāsu un pielāgoties situācijai, tie ir sastopami dažādos izmēros un formās. Šīs sugas pārstāvji ir vieni no retajiem organismiem, kas spēj apiet savus instinktus, mācīties un risināt problēmas tā, kā to nevar citas būtnes. Eksperti tos uzskata par visgudrākajiem un senākajiem bezmugurkaulniekiem pasaulē, un ne velti – tie dara apbrīnojamas lietas.

Daudzos zooloģiskajos dārzos, ūdens parkos un muzejos par godu šai dienai notiek īpaši pasākumi, lai izglītotu sabiedrību par interesantajiem okeāna iemītniekiem. Jāuzsver, ka Astoņkāju diena ir daļa no Starptautiskās galvkāju ģints nedēļas, kas katru gadu risinās no 8. līdz 12. oktobrim. Galvkāji ietilpst jūras bezmugurkaulnieku klasē, un šo īpašo svētku laikā visā pasaulē māca par kalmāru, astoņkāju, sēpiju un to fosiliju nozīmi ekosistēmā un tās attīstībā.