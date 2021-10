Līdz šim Latvijā Covid-19 dēļ dzīvību zaudējusi viena gados jauna grūtniece un viena dzemdētāja, bet desmitiem sieviešu zaudējušas savus vēl nedzimušos mazuļus, neviena no sievietēm nebija vakcinēta. Lai noskaidrotu, kādēļ grūtnieces nevēlas vakcinēties pret Covid-19 un kādas tam ir sekas, TVNET vērsās pie Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētājas Santas Markovas, ginekoloģes Vijas Veisas un citiem speciālistiem.

Grūtnieces, kurām ir vidēja vai smaga slimības gaita, nonāk Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā vai 14. nodaļā jeb Covid-19 nodaļā. Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā grūtnieces bieži nenonāk. Pavasarī tur bija divas grūtnieces, bet šovasar viena grūtniece. Savukārt 14. nodaļā, kurā ārstē Covid-19 pacientus, kopš septembra ir ārstējušās vidēji četras līdz piecas grūtnieces, no kurām tikai vienai bijusi smaga slimības gaita, pārējām – vidēji smaga. Šobrīd 14. nodaļā ārstējas trīs grūtnieces, kuru slimības stāvoklis svārstās no vidēja līdz smagam. Neviena no sievietēm, kurām bijusi vidēja vai smaga slimības gaita, nav bijusi vakcinēta, informē slimnīcas pārstāve Evija Mileiko.