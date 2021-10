Kā pensionāru pāris ieguva dimantu stundas laikā

FOTO: "The State Parks of Arkansas", facebook.com

Atradumu Norīna nosaukusi sava vīra kaķa vārdā FOTO: "The State Parks of Arkansas", facebook.com

Norīna Vredberga un viņas vīrs Maikls uz Arkanzasas dimantu krāteri devās bez īpašām cerībām atrast lielo lomu. Norīnas no zemes putekļiem paceltais dzeltenais akmens izrādījās dimants, kas svēra 4,38 karātus jeb nepilnus 900 miligramus. To viņa atrada pēc stundu ilgas pastaigas. “Akmens izskatījās tīrs un spīdīgs, tādēļ to vienkārši pacēlu,” saka Norīna.