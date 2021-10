Vai Covid-19 pacientu aprūpei slimnīcās ir alternatīva?

Vai stacionāram ir alternatīva, šobrīd ir viens no jautājumiem, uz kuru atbilde ir drīzāk noliedzoša. Lai slimnīcas ātrāk atslogotu, valsts sākusi maksāt par skābekļa terapiju mājās. Tas nozīmē, ka pacientu no slimnīcas izraksta ātrāk nekā to darītu agrāk, bet mājās saskaņā ar ārsta noteiktu kārtību jālieto skābeklis. Līdz šim gan tas nav būtisks atspaids, jo no 600 pieejamām ierīcēm līdz šim izmantotas 14. Turklāt tas nelīdzēs, lai novērstu pacientu nonākšanu slimnīcā.