Piektdaļai iedzīvotāju mājokļa izmaksas segt grūti, jaunu atbalsta veidu pagaidām nav

Līdz pirmajam oktobrim Latvijā cenas pacēluši 12 procenti regulēto siltumenerģijas piegādātāju (detalizēti par to šeit), bet Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija skata vēl 15 tarifu palielinājumu pieteikumus, kurus visticamāk arī apstiprinās. Lielākais kāpums iedzīvotājiem Mārupē, Piņķos, arī Jūrmalā un Rīgā.

“Šobrīd, ņemot vērā kurināmā cenu izmaiņas, it īpaši straujo pieaugumu dabasgāzei, tā amplitūda starp dažādām pašvaldībām un to, ko iedzīvotāji maksās, būs salīdzinoši liela. Proti, atkarībā no tā, gan kāds ir kurināmā veids, ko attiecīgā pašvaldība izmanto, gan arī ne mazāk svarīgs faktors ir - cik energoefektīvā ēkā iedzīvotāji dzīvo,” saka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja Alda Ozola.