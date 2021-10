Tiesībsargs: Obligātā vakcinācija attiecas arī uz deputātiem

Kā norādīja Tiesībsarga birojā, Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 5.3.punkts konkrēti nosaka, ka valsts un pašvaldību institūciju, tai skaitā kapitālsabiedrību, darbinieki un amatpersonas no 15.novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Jau ziņots, ka, atbilstoši Labklājības ministrijas (LM) publiskotā informatīvā materiāla darba devējiem, pret Covid-19 nevakcinētus darbiniekus no darba iespējams atstādināt vai atlaist saskaņā ar Darba likumu.

Ievērojot to, ka Covid-19 pandēmijas ietekmē šobrīd nav veikti jelkādi pārgrozījumi darba attiecību tiesiskajā regulējumā un noteikts īpašs šai situācijai pielāgots regulējums, tad darba devēju un darbinieku tiesību un pienākumu regulējums ir rodams jau spēkā esošajā Darba likumā, norāda LM. Līdzīgi ir arī attiecībā uz cita veida tiesisko attiecību, kas saistītas ar personu nodarbinātību, regulējumu, jo īpaši dienestā esošajām amatpersonām.

Viena no iespējām ir atstādināšana no darba. Atstādināšana no darba ir ar darba devēja rakstveida rīkojumu noteikts pagaidu aizliegums darbiniekam atrasties darba vietā un veikt darbu, par atstādināšanas laiku viņam neizmaksājot darba samaksu.