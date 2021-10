Kā savām acīm ieraudzīt gaisu no 1765. gada

Gaiss, kādu cilvēks mūsdienās, visticamāk, vairs neieelpos. Tādu piemiņas zīmi par labākiem laikiem glabā unikāls mākslas objekts – ampula ar gaisu no 1765. gada, ko no 31. oktobra līdz 12. novembrim varēs apskatīt Glāzgovā, izstādē "Polar Zero", ANO klimata konferences (COP26) ietvaros.