Kalvītis: Pie tik augstām dabasgāzes cenām ekonomika nevarēs funkcionēt

Viņš kā industrijas pārstāvis neuzskata, ka tagad būtu labākais laiks iesaldēt maksu par dabasgāzes piegādēm, jo tas būs māzākefektīvs solis. Viņaprāt, Eiropas politiķiem un institūcijām ir jārīkojas daudz atbildīgāk un stigrāk, proti, jāņem piemērs no ASV un jāaptur gāzes eksports uz Āziju. "Pagaidām šādi lēmumi Eiropā neseko, lai gan ir redzams, ka kuģi turpina Āzijai gāzi piegādāt, tādējādi saņemot par to labu samaksu," piebilda Kalvītis.

Viņš norādīja, ka vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") Inčukalna pazemes gāzes krātuvē patlaban jau iesūknētas apmēram 17,3 teravatstundas (TWh) dabasgāzes jeb 80% no kopējās pieejamās jaudas, kas ir jebkurai sezonai normāls apmērs. Tomēr vienlaikus krātuvē rezervētais apjoms sasniedz pat 18,9 TWh.

Šaicāns atklāja, ka, pat neskatoties uz to, ka pašlaik Inčukalna krātuvē pieejamais dabasgāzes apjoms ir pietiekams, īpaši aukstas un ilgas ziemas vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā Latvija pilnībā bez dabasgāzes nepaliktu, jo to ir iespējams iegūt pa cauruļvadiem no Somijas vai kā sašķidrināto dabasgāzi (LNG) no Lietuvas.