Elizabete II pilnībā atteikusies no alkohola

Iemesls esot ārsta ieteikums. Izvairīšanās no alkohola nav saistīta ar kādu slimību, bet gan ar profilaksi, lai karaliene būtu pēc iespējas veselīgāka un justos labāk pirms svinībām par godu savas valdīšanas 70. gadadienai.

"Viņai tā nav liela problēma, jo ikdienā viņa daudz nelietoja alkoholu. Bet šķiet nedaudz netaisnīgi, ka šajā dzīves posmā viņai jāatsakās no viena no retajiem priekiem," laikrakstam "The Vanity Fair" pastāstīja karalienei tuvs avots.