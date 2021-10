No politikas un žurnālistikas uz datu vizualizāciju

Artis ir kļuvis par īstu IKT entuziastu un ir pamudinājis vairākas paziņas pievērsties šai nozarei. “Esmu ļoti atklāts un cilvēki to novērtē. Es labprāt stāstu par savu pieredzi un palīdzu paziņām saskatīt, cik IKT joma ir perspektīva. Noteikti iesaku jauniešiem, kuri meklē savu dzīves ceļu, izvēlēties darbu IKT, bet padomāt kritiski par studijām un kādu programmu izvēlēties. Augstākā izglītība – jā, tā ir svarīga, lai cilvēks iemācītos mācīties un augtu kā personība, bet reāli darbā nepieciešamās IKT prasmes nav tās, kuras apgūst tikai augstskolu IT programmās. Es esmu tam spilgts piemērs. Spēcīga loģika un vēlme mācīties, izzināt, kā lietas darbojas – ar šādām prasmēm pietiek, lai būvētu veiksmīgu karjeru IKT,” aicina Artis, piebilstot, ka viņa raibais ceļš uz darbu IKT nozarē noteikti ir bijis tā vērts un galvenais dzīvē ir būt laimīgam un apmierinātam ar to, ko dari, neskatoties uz to, kā tur nonāci.