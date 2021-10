Gaidot vienu no lielākajām maksātnespējām pasaules vēsturē

Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka vēl svaigā atmiņā ir "Lehman Brothers" bankrots (parādu apjoms bija līdzīgs "Evergrande" parādiem) un 2008. gada globālā finanšu krīze. Toreiz ASV valdība ļāva investīciju bankai bankrotēt, kas padziļināja krīzi. Mācoties no kļūdām, centrālās bankas un valdības mūsdienās rīkojas daudz drosmīgāk, arī šoreiz Ķīnas centrālā banka jau aktīvi atbalsta finanšu sistēmu ar papildu likviditāti.

Miljardu vērtais jautājums ir šāds: vai notiekošais Ķīnā ir daļa no lielāka procesa? Piemēram, vai aiz "Evergrande" sekos kaut kas patiešām grandiozs, piemēram Ķīnas ekonomikas sabrukums?

Tomēr pēdējo nedēļu notikumi liek satraukties. Tuvu defoltam nonāca daži mazāki attīstītāji, kuru parādi arī jau tiek tirgoti ar 80% “atlaidi”, un celtniecības uzņēmumi sāk ziņot par problēmām ar maksājumiem. Pēc "Bloomberg" datiem, šobrīd jau puse no pasaules “problemātiskajiem parādiem” ir saistīti ar Ķīnas nekustamā īpašuma sektoru.

"Standard&Poors" prognozē, ka Ķīnas nekustamā īpašuma tirgus turpinās dzist, kas ietekmēs iedzīvotāju labklājību un tēriņus. Redzēsim vai Ķīnas valdībai sanāks situāciju novadīt tā, lai ekonomikai nav “smaga piezemēšanās”. Spriežot pēc investoru aptaujām, šobrīd tas ir viens no lielākiem riskiem investoru acīs.

Daži secinājumi

Pirmais ir acīmredzams – diversifikācija, ne velti investoriem neiesaka visu ieguldīt vienā uzņēmumā. Piemēram, kad mēs veidojam obligāciju portfeli, ir viens vienkāršs likums – katra pozīcija aizņem ne vairāk par 2% no portfeļa.

Otrais, attīstības tirgi var būt neliela daļa no jūsu ilgtermiņa portfeļa. Piemēram, ja patīk “pasīva” investēšanas filozofija, plašāki pasaules investīciju indeksi, kā "MSCI All Country World IMI" ar attīstības tirgu akcijām sastāda tikai 12%, bet Ķīna 4% no portfeļa.