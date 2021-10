Jaunas ēras sākumā jeb ko nozīmē "Facebook" nosaukuma maiņa

Pēdējo nedēļu laikā “Facebook” aktīvi reklamē metaversa ideju, taču šis koncepts pašlaik nav plaši saprotams. Metaversa definīciju izstrādāja zinātniskās fantastikas rakstnieks Nīls Stīvensons, kurš to raksturoja kā “virtuālu vietu, kur cilvēki patveras no reālās pasaules.” Pašlaik to izstrādā viena no skandalozākajām kompānijām pasaulē – līdz ar to, tai nāksies skaidrot, kādēļ tieši “Facebook” izstrādātā virtuālā pasaule būs tā, kurā iedziļināties.