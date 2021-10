Anja Teilore-Džoja kļuvusi par "Dior" zīmola globālo vēstnieci. Būtībā tā ir formalitāte — jauna argentīniešu un britu superzvaigzne, ko iepazinām filmā "Emma" un kulta seriālā "The Queen's Gambit, jau sen ir izvēlējusies uz sarkanā paklāja vilkt "Dior" kleitas.

Tagad tas ir oficiāli: jaunās filmas "Last night in Soho" pirmizrādē Losandželosā Anija parādījās žilbinošā franču modes nama kleitā, kas šķita radīta no īsta zelta!