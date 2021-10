Mēs dzīvojam laikā, kad viegli pazaudēt ticību cilvēcībai. Nokavētu un nepārdomātu lēmumu virpulī, savas eksistences apdraudējuma ēnā nosodot vienam otru, neatliek spēka just empātiju un būt līdzcietīgiem, un to var saprast, jo skarbi laiki prasa skarbu attieksmi. Mēs varam atlauties šo greznību - nocietināties, kļūt nejūtīgiem, pat cietsirdīgiem. Tā ir daļa no izdzīvošanas instinkta. Un tad ir viņi, kuriem izdzīvošanas un pašsaglabāšanās likumi pandēmijas apstākļos tiek atcelti; viņi, kuriem nav atļauts justies vājiem un bezspēcīgiem. Kuriem meklēt vainīgos nav laika, jo blakus kāds cīnās pēc elpas. Viņi ne tikai glābj mūsu dzīvības, viņi šodien stāv cilvēcības sardzē. Cieņā un apbrīnā noliecot galvas mūsu mediķu priekšā, publicējam Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstes Olgas Saļukas pārdomas par ikdienas darbu uzņemšanas nodaļas Covid-19 izolatorā:

No vienas puses, ieved “aizdomīgos” - ar temperatūru, klepu un zemu saturāciju, bet no otras puses – tos, kuriem Covid-19 jau ir apstiprināts. Šie izolatori tika atvērti pirms nedēļas, kad pirmie vairs netika galā ar pieplūdumu. Tam pa vidu ieved arī “laimīgos”, bez simptomiem un apstiprinājuma.

Visu laiku kliedz, lai kāds tevi dzirdētu caur to masku. “Vec-mā-miņ! Kas! Uztrauc?” Aizsmacis esi no tās kliegšanas, visu laiku griezies uz visām pusēm, it kā pie eksorcista būtu, bet dievgosniņa uz tevi skatās zilām acīm un saka: “Meitiņ, runā skaļāk, es nedzirdu!” Rācijā dzirdi medmāsu no “aizdomīgajiem”: “mums ir trīs pozitīvie, visus vedam pie jums!” Ka tavu māti! Apkārt dzirdams, kā maskās šņāc skābeklis.