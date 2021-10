Privileģēti lietotāji un problēmu ignorēšana jeb galvenie secinājumi par "Facebook" dokumentiem

Atsevišķos gadījumos šādus lēmumus pieņēma Zakerbergs personīgi. Šādu vadības taktiku aicināja izbeigt arī paši “Facebook” strādājošie – viens no viņiem aicināja, lai “Facebook” būtu neatkarīga savos lēmumos, neietekmējoties no politiķiem vai masu medijiem.

Tāpat “Associated Press” norāda, ka pirms diviem gadiem “Apple” draudēja “Facebook” izņemt lietotni no “Apple Store” platformas, jo sociālais tīkls tika izmantots cilvēku tirdzniecības veicināšanā Tuvajos Austrumos. Pēc izdevuma datiem, Tuvie Austrumi kļuva par reģionu, kurā darbu meklē cilvēki no Āfrikas un Āzijas. “Facebook” šo problēmu atzina un solīja tikt ar to skaidrībā, bet “Apple” savā lietotņu platformā atstāja “Facebook” un “Instagram” lietotnes.