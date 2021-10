Zinātnieki atklājuši pasaulē mazāko rāpuli cilvēka īkšķa lielumā

Tā saucamais nanohameleons ir saulespuķu sēklas lieluma rāpulis, atklāts Madagaskaras ziemeļu lietus mežos un pašlaik tiek uzskatīts par mazāko rāpuli pasaulē, vēsta "The National Geographic". Zināmi ar oficiālo nosaukumu kā “Brookesia nana” vai saīsinājumā “B. Nana”, tie pārtiek galvenokārt no sīkām putekļērcītēm, notvertām uz augu lapām. “Acumirklī sapratām, ka esam atklājuši ko ļoti būtisku,” stāsta pētījuma autors, herpetologs no Madagaskaras Andolalao Rakotoarisons. Pētījums paver jaunas iespējas uzzināt vairāk par patiesajiem mugurkaulnieku izmēru limitiem, sevišķi Madagaskaras floras un faunas kontekstā. Tomēr paredzams, ka “B. Nana” pavisam drīz kļūs par apdraudētu sugu.