Turcija kopš Sīrijas pilsoņkara sākuma deportējusi vairāk nekā 8500 ārzemju kaujinieku

No Turcijas deportēti aizdomās turamie par terorismu no 102 valstīm, tostarp 44 aizdomās turamie no ASV un 1075 no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, teikts ministrijas paziņojumā. Šī gada pirmajos desmit mēnešos deportēts 61 aizdomās turamais no astoņām ES valstīm.