Tāpat spēkā paliks prasība, ka no 15.novembra obligāti Covid-19 sertifikātam jābūt publiskā sektora darbiniekiem, valsts un sociālās aprūpes darbiniekiem, kā arī tiem, kuri ir tiešā saskarsmē ar klientiem, lielu cilvēku skaitu.

Savukārt no 15.decembra Covid-19 sertifikātiem jābūt visiem klātienē strādājošajiem.

Vienlaikus no jauna varētu pakāpeniski ieviest skrīninga programmu ar paštestiem darba vietās, tostarp vakcinētām personām, sākot ar izglītības un publiskā sektora augsta riska jomās.

Pēc Bērziņa sacītā, iecerēts, ka arī pēc 15.novembra privātā pulcēšanās būs ierobežota līdz desmit cilvēkiem iekštelpās un 20 - ārā. Lai gan mājsēde beigsies, tāpat joprojām pastāvēs darbalaika ierobežojums - no plkst. 6 līdz 21.

Maksimālo cilvēku skaitu pasākumos plānots noteikt 1000 apmērā, taču, ja apmeklētāju skaits pārsniegs 500, būs jāievieš sektori, dalot pa 300 personām katrā. Vienlaikus "zaļā režīma" pasākumos un pakalpojumos - bērni ar pieaugušajiem līdz 12 gadu vecumam varēs izmantot tos bez kontroles, savukārt no 12 gadu vecuma - ar skolas testu vai sertifikātu.

Viņš skaidroja, ka pašlaik tiek diskutēts par piedāvājumu, ka no novembra vidus visa tirdzniecība notiek epidemioloģiski drošajā vidē, izņemot pirmās nepieciešamības preču tirdzniecību nelielās tirdzniecības vietās, ja tirdzniecības vieta ir mazāka par 1500 kvadrātmetriem un ar atsevišķu ieeju.

"Līdz ar to mēs novēršam visas jokainās lentas un drošības problēmas, kas bija saistītas ar tirdzniecības centriem," atzina Bērziņš.

No novembra vidus, beidzoties "lokdaunam", izglītības jomā varētu atjaunot līdz tam noteiktos drošības pasākumus, otrdien valdības sēdē sacīja veselības ministra padomnieks Kaspars Bērziņš.

Paredzēts, ka izglītības process notiks tikai klašu "burbuļos". Izglītības process "rotācijas viedā" varēs notikt arī attālināti. Izglītības ministre iepriekš ir skaidrojusi, ka rotācijas princips paredzēs to, ka vecākās klases katru mēnesi nedēļu mācītos attālināti. Pēc Bērziņa paustā, tas nepieciešams, lai varētu elastīgāk nodrošināt mācību procesu.

Bērziņš uzsvēra, ka nepieciešama arī stingrāka ieviesto drošības pasākumu kontrole. Tostarp svarīga ir "burbuļu" un plūsmu ievērošana, telpu vēdināšana un sejas aizsargmasku lietošana. Tāpat vairāk jāpievērš uzmanība iespējamiem saslimšanas simptomiem, jo līdz šim 60% līdz 65% no visiem skolās atklātajiem Covid-19 gadījumiem bija bērniem, kuri uz skolu bija ieradušies jau ar simptomiem.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga aicināja valdību ļaut pedagogiem, kuri ir sākuši vakcināciju pret Covid-19, taču dažādu iemeslu dēļ to nebūs pabeiguši līdz 15.novembrim, ļaut turpināt strādāt, veicot testus. Ja pedagogi tiks atstādināti no darba pienākumiem, kā to paredz spēkā esošie normatīvie akti, tad kādu laiku nāksies slēgt dažas grupas pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī bērniem nebūs iespējams pilnvērtīgi apgūt atsevišķus mācību priekšmetus vispārizglītojošajās skolās.