Komunālie maksājumi tik augsti kā nekad: padomi efektīvākai dzīvesvietas apkurei

“Energoresursu cenu kāpuma rezultātā ieguvēji noteikti būs tie, kas jau paspējuši savus mājokļus renovēt vai ir procesā, lai to izdarītu, un iedzīvotāji, jo sevišķi reģionos, tiešām ir aktīvi šo iespēju izmantošanā,” atklāj Citadeles privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks.

Aizkari un paklāji ir ne tikai mājīgi interjera dizaina elementi, bet arī lieliski siltuma uztvērēji un glabātāji. Lielākā daļa siltuma mājās tiek zaudēta caur logiem un grīdu, tādēļ apdomā iespēju iegādāties mīkstu paklāju vai biezus aizkarus. Tu atgūsi 10 – 20 % no zaudētā siltuma.

Ja tev ir centrālā apkure , tad šis nebūs aktuāli, bet, ja tavā īpašumā ir autonomas apkures katls un mājās joprojām ir vēsi, tad, iespējams, tam nepieciešama apskate. Katla vidējais kalpošanas ilgums ir aptuveni 15 gadi. Jo vecāks tas kļūst, jo vairāk enerģijas patērē, kā rezultātā tiek zaudēta energoefektivitāte. Tāpēc varbūt ir pienācis laiks to nomainīt?

Vai vēlies baudīt siltumu un vienlaikus rūpēties par dabu? To var paveikt ar ģeotermālo siltumsūkni, kas iegūst siltumu no zemes un nogādā to tavās mājās, izmantojot tvaika saspiešanas un saldēšanas ciklu. Tieši tāpat darbojas arī tavs ledusskapis.