"Virši-A" IPO ietvaros piesaistījuši 7,8 miljonus eiro

Teju puse jeb 4732 investoru, kuri parakstījušies "Virši" akcijām, ir no Latvijas, 5128 investori no Igaunijas un 97 investori no Lietuvas. No kopumā 9979 investoru 15 ir institucionālie. No kopējā pieteikuma skaita lielākā daļa - 60% saņems tādu akciju skaitu, uz kādu parakstījās.