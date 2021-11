Plaisas šķietami perfektajā Ķīnas ekonomikas mehānismā: ko tās nozīmē pasaulei?

“”Evergrande” situācija pašlaik liecina par to, ka nekustamo īpašumu tirgū Ķīnā ir pārpilnība. No otras puses – Ķīna, iespējams, tagad “dod pa bremzēm”, cenšoties atdzesēt vienu no galvenajiem ekonomikas izaugsmes dzinējiem. Jau tagad varam vērot pat 20% aktivitātes samazinājumu īpašumu sektorā,” norāda Šveices bankas “UBS” bijušais vecākais ekonomists Džordžs Magnuss.