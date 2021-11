Kultūras un mediju nozarēm piešķir 1,7 miljonus eiro, lai mazinātu nodokļu reformas sekas

Atbalsts būs vienreizējs un uzņēmējiem tiks sniegts tikai 2021.gadā, ņemot vērā to, ka nodokļu likumdošanas izmaiņu rezultātā pieaugušās autoratlīdzību izmaksas paredzēt nebija iespējams. Turpmākajos gados uzņēmēji šīs izmaksas varēs ieplānot, attiecīgi šāds atbalsts turpmāk vairs netiks sniegts. Atbalstu administrēs KM. Kokale atzīmēja, ka par pieteikšanās sākumu un detalizētiem atbalsta nosacījumiem KM vēl informēs.

Kā ziņots iepriekš, līdz ar 2020.gadā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu," no 2021.gada 1.jūlija autoratlīdzības izmaksātājam paredzēts pienākums ieturēt iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) no ieņēmumiem līdz 25 000 eiro gadā 25% apmērā, bet ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā - 40% apmērā. No šī nodokļa 80% attiecina uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā, bet 20% attiecina uz IIN.