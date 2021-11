Uzņēmēji var pieņemt karšu maksājumus ar "Android" ierīcēm

7. Tālāk klients atver Google Play lietotņu veikalu, sameklē Citadele Phone POS lietotni un lejupielādē to tajā ierīcē, ko vēlas izmantot kā termināli. Klientam būs nepieciešama arī tapXphone lietotne, kas nodrošina risinājuma tehnisko darbību. Tehniski sanāk lejuplādēt divas lietotnes.

"Ceļš līdz Citadele Phone POS lietošanai ir ne tikai vienkāršs, bet arī ātrs. Mūsu esošajiem klientiem tas neprasa ilgāk par vienu dienu. Uzsvēršu arī, ka visi soļi notiek attālināti, līdz ar to, pat sēžot dīvānā, vari kļūt par Citadele Phone POS lietotāju," saka Lazdiņš.

Citadele Phone POS terminālis pieņem arī lielos maksājumus - virs 50 eiro, kas attiecīgi pieprasa ievadīt PIN kodu. Gadījumā, ja klients vēlēsies veikt pirkumu, piemēram, par 52 eiro, sanāk, būs jāievada PIN kods. Sākumā klienti var būt piesardzīgi, jo tas praktiski jādara cita cilvēka telefonā. Tāpēc, lai nevarētu uzlikt kādu papildu programmu, kas nolasa PIN kodu, PIN koda klaviatūrā cipari vienmēr būs sajauktā secībā. Tāpat tie būs dažāda lieluma un izskatīsies kā uzzīmēti, kas apgrūtinās to nolasīšanu krāpniecības gadījumā. Drošības prasības ir ļoti stingras un izstrādātas, balstoties maksājumu karšu sistēmu Visa un Mastercard prasībām, tāpēc sveša mobilā ierīce nevarēs ne nolasīt, ne atcerēties klienta kartes PIN kodu.

Vēl viena lieta, kas pastiprina drošību, ir - veicot maksājumu, karte jāpieliek pie pašas ierīces, jo NFC lasītāji tālruņos nav tik spēcīgi, lai to nolasītu no lielāka attāluma.

Citadele Phone POS atšķirībā no citiem POS termināļiem nav mēneša nomas maks

as. Uzņēmējs maksā par risinājumu, tikai to izmantojot. Līdzīgi kā citiem POS termināļiem, tiek ieturēta komisijas maksa un maksa par transakcijas apkalpošanu. Līdz 31. janvārim piedāvājam īpašu cenu visiem lietotājiem - par katru veikto transakciju jāmaksā tikai viens cents. Pēc tam tiks piemērota standarta cena - 1,25 % no katra darījuma summas + 2 centi par transakcijas apstrādi.