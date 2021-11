Vai gāzes cenas kritīsies? Tirgus netic "Gazprom" solījumiem

Izdevums skaidro, ka Eiropā 40% no kopējiem gāzes krājumiem tiek importēti no Krievijas, tādēļ gāzes piegādes no Krievijas ir ļoti svarīgas. Arī tirgos ir vērojama reakcija uz šīm ziņām – iepriekš bija bažas, ka, Krievijai nepalielinot gāzes piegāžu apjomus, it īpaši aukstas ziemas gadījumā Eiropa varētu saskarties ar gāzes trūkumu.