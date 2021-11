"AB City" ieguvusi 50,93% zāļu ražotājas "Olainfarm" akciju

AS "Olainfarm" uzraksts. FOTO: Paula Čurkste/LETA

"Repharm" grupas mātesuzņēmums AS "AB City" uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata ieguvusi no 7 174 218 "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 50,93% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju skaita, teikts "Olainfarm" paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".