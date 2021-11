Tiešraide ⟩ Aicina uz vīriešu veselībai veltītu tiešraidi

Statistikas dati liecina, ka 2016. gadā Eiropas Savienībā no prostatas vēža miruši 38 vīrieši uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt 2017. gadā Latvijā tika atzīmēta visaugstākā mirstība no šī vēža, proti, 74 nāves gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pasaules Veselības organizācija atzinusi Latviju par valsti ar īpaši augstu mirstību darbspējīgā vecumā – 52% no prostatas vēža jaunatklātiem gadījumiem tiek atklāti vīriešiem vecumā līdz 69 gadiem. Viens no šo skumjo datu iemesliem – vīrieši nevēlas izrādīt vājumu, dodoties pie ārsta un šķietami atzīstot, ka viņi ir ievainojami. Tāpat sabiedrībā izveidojies aplams priekšstats par to, kā īsti notiek prostatas veselības pārbaude, savukārt daudzi nemaz nezina, kur meklēt palīdzību, pie ārsta vēršoties vien tad, kad ir jau par vēlu. Mūsdienās no prostatas vēža nav jāmirst – to laicīgi atklājot, ārstēšana var sniegt lieliskus rezultātus un ļaut dzīvot laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi.