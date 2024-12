Esmu no Jēkabpils, tāpēc varu pelnīti lepoties, ka Radžu (Brodu) akmens Jēkabpils karjerā ir pēc tilpuma otrais lielākais akmens Latvijā. To pat mācīja skolā. Ar zēniem mēs to izmantojām kā lielisku platformu, no kuras uz galvas mesties iekšā ūdenī. Putni to bija aptaisījuši baltu no visām pusēm, tomēr tas nemazināja tā dižakmens dižumu.