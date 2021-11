Jauno SAB direktoru starp politiķiem nemeklē

Bijušais ģenerālprokurors Jānis Maizītis par SAB direktoru kļuva 2013.gadā, kad bija toreizējā Valsts prezidenta Andra Bērziņa nacionālās drošības padomnieks. Politikas kuluāros runā, ka no Zaļo un Zemniekus savienības Saeimas frakcijas nākušā Bērziņa lēmums virzīt šim amatam Maizīti esot sarāvis viņa attiecības ar toreizējo Ventspils mēru, korupcijā un citos amata noziegumos apsūdzēto Aivaru Lembergu. Lemberga nodemonstrēto spēku “iedot pa rīkli ģenerālprokuroram”, proti, slēgtajā balsojumā panākt Maizīša nepārvēlēšanu uz trešo termiņu prokuratūrā, vēl pāris gadus iepriekš tā dēvētajās “Rīdzenes” sarunās bija slavējis Ainārs Šlesers.

Tomēr 2013.gadā Saeimas balsojums bija atklāts, un Maizītis kļuva par specdienesta vadītāju. Arī 2018.gadā Maizītis pārliecinoši tika pārapstiprināts amatā. Tiesa gan, vēl gada sākumā viņš nezināja, vai politiķi viņam šādu iespēju dos, taču pats Maizītis bija apņēmības pilns darbu turpināt. “Vismaz par to man ir pašam skaidrība, kas nav uzreiz pēc pirmā gada, arī pēc pirmajiem diviem gadiem to ir ļoti grūti noformulēt... Vismaz par to man ir skaidrība, kā tieši SAB var attīstīties starp trim Latvijas drošības iestādēm un kas ir tas iespējami labākais pienesums, kur mēs varam būt partneri mūsu NATO partneriem,” 2018.gada janvārī “de facto” teica Maizītis.