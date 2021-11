Pavļuts: Līdz 6.decembrim ierobežojumus būtiski mīkstināt nav plānots

Vienlaikus situācija ir trausla, jo daudzās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs turpinās straujš Covid-19 gadījumu skaita pieaugums, tostarp saslimstības pieaugums, kas pārsniedz Latvijas augstāko punktu šajā rudenī. "ES kopējie rādītāji raujas uz augšu, un viss liecina par to, ka ziema būs ļoti sarežģīta visā Eiropā un arī daudzviet citur pasaulē," norādīja Pavļuts.

Tāpēc šodien koalīcijas padomes sēdē pārrunāta turpmākā iespējamā notikumu attīstība. Pēc Pavļuta paustā, pastāv vairāki scenāriji - no optimistiskākā līdz pesimistiskākajam -, jo atkarībā no turpmākiem panākumiem vakcinācijā, no cilvēku, sabiedrības uzvedības pirmssvētku un svētku laikā, situācija varētu attīstīties ļoti dažādi.