WSJ: ASV superbumba varētu iznīcināt slēpto Irānas kodolieroču daļu

Fordo komplekss netālu no Gomas pilsētas uz dienvidiem no Teherānas atrodas līdz pat 90 metru zem zemes. Irāna urānu bagātina šeit, kā arī pašlaik jau bojātajā Natanzas rūpnīcā. Izdevums “Der Spiegel” raksta, ka Natanza patiesībā bija lielākais no abiem kompleksiem, taču Fordo būtu svarīgāks Irānas režīma potenciālajām militārajām ambīcijām. 2009. gadā Rietumu izlūkdienesti pirmo reizi publiski ziņoja par tā pastāvēšanu; Irāna šo iekārtu bija uzbūvējusi slepeni. Tas pastiprināja aizdomas, ka Teherāna vēlas radīt autombumbu.