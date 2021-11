Iveta Vecmane darina tērpus itāļu horeogrāfei, Sudraba lauvas laureātei

Sadarbībā ar itāļu horeogrāfi Klaudiju Kasteluči (Claudia Castellucci) radīti tērpi laikmetīgās dejas izrādei, kuras pirmizrāde notika Sanktpēterburgā 2021. gada 9. oktobrī. 2020. gada Sudraba lauvas ieguvēja Venēcijas biennālē, Klaudija Kasteluči uzrunājusi Ivetu Vecmani pirmajai sadarbībai radot izrādi La Nuova Abitudine. Vērienīgais uzvedums Sankt Pēterburgā tika iestudēts Klaudijas Kasteluči rezidences laikā mēnesi strādājot ar Teodora Kurentzisa kori musicAeterna, dejas kompānijas Mora izpildītājiem un Pēterburgas improvizācijas meistarklases dalībniekiem. Uzveduma muzikālo materiālu caurvij unikālās Valaamas klostera dziedājumu tradīcijas, kuras horeogrāfe un dejotāji interpretē intuitīvā laikmetīgās dejas improvizācijas valodā. “Atsakoties no mūsdienu prāta dominances un lietu kārtības, mēs radām savus jaunos ieradumus, kas balstīti senajās tradīcijās. Lūk, tā arī ir metafiziskā vide, kuru radām mūsu dejā ar kori,” atzīst Klaudija Kasteluči. Kora mākslinieki piedalīsies arī La Nuova Abitudine izrādēs Turīnā un Romā. Abos festivāla pieteikumos veidotāji sola intuitīvu mentālu un fizisku ceļojumu seno tradīciju līkločos, ļaujoties mūzikai, dziedājumiem un dejotāju ķermeņa valodai.

“Esmu ļoti priecīga par šo sadarbību. Kustībā tērps iegūst jaunu dzīvību. Man šķiet ļoti īpaša un reizē mistiska pieredze redzēt savus radītos tērpus kā izrādes daļu. Iespējams, savu lomu šajā noslēpumainībā spēlē liturģiskie dziedājumi un izrādes kopējais uzstādījums. Pati ideja par dabisku, cieņpilnu līdzāspastāvēšanu arī dažādās mākslas izpausmes formās man arī šķiet suģestējoša. Līdzīgi kā Klaudija raksturo dejotājus, kuri intuitīvi ļaujas mūzikas valodas interpretācijai, necenšoties to pārspēt, arī tērpu uzdevums ir piešķirt vēl vienu, papildu dimensiju, bet nekādā gadījumā neaizēnot jau esošās. Ceru, ka šī izrāde kādudien būs redzama arī uz Latvijas skatuvēm.” savu pienesumu Klaudijas Kasteluči izrādē raksturo Iveta Vecmane .

IVETA VECMANE ir 2017. gadā radīts Latvijas modes zīmols, kura vīzijas pamatā ir ilgtspējīgs, funkcionāls, klasiskās modes vērtībās balstīts apģērbs, kas top izmantojot augstvērtīgus izejmateriālus. Zīmola vadītāja, Iveta Vecmane ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā modes dizaina specialitātē. Latvijas sieviete IVETAS VECMANES zīmola izpratnē pati par sevi ir personība un zīmols, viņa izmanto apģērbu kā komunikācijas un identitāti raksturojošu instrumentu. Ivetas Vecmanes kolekcija Melancholia III tika iekļauta Mercedes Benz Fashion Week Russia pārstāvēto zīmolu vidū. Pēc dalības United Fashion 48H Maisons de Mode Lille, zīmols iekļauts virtuālajā showroom Playologie un ieguvis Black Sheep titulu modes platformā Not Just a Label. 2021. gada Rīgas Modes nedēļas ietvaros tika demonstrēta jau sestā Melanholijas kolekcija THE HUNTER.