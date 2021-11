Sēras Covid-19 pandēmijas laikā. Kā palīdzēt sev un citiem?

turklāt – jo nozīmīgāks un lielāks zaudējums tas ir, jo lielāka iespēja, ka sērošana izpaudīsies spēcīgāk. Par spīti tam, ka sērošana ir smags process, ikvienam cilvēkam dzīves laikā nākas ar to saskarties.

Sēras ir ļoti individuālas un katram cilvēkam šī pieredze var būtiski atšķirties, jo tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Daži no tiem ir – katra cilvēka individuālā personība, dzīves pieredze, ticība, kā arī tas, cik nozīmīgs ir bijis zaudējums. Kādam cilvēkam tas var būt vecāka vai vecvecāka zaudējums, kamēr kādam citam ir nācies atvadīties no sava kolēģa vai bērnības drauga.