Klēpjdators, kas piestāv Ziemassvētku eglītei

14,2 collu 2,5K FullView displejs ir atsevišķa stāsta vērts. To ieskaujošās melnās, nelietojamās apmales sānos un augšā ir tikai puscentimetru platas, bet apakšā, ko daudzi citi ražotāji iznieko ar plašu joslu zīmola vārdam, Huawei apmierinājušies ar viena centimetra līniju. Līdz ar to lietojamais ekrāns «nobrauc» gandrīz līdz pamatnei, aizņem 90% no vāka laukuma un veido malu attiecību 3:2, kas ir netipiski tuvu kvadrāta formai. Augšmalā pietikusi vieta pat 720p tīmekļkamerai, kas pēc eksperimentiem ar iestrādāšanu atveramā tastatūras pogā šajā modelī atgriezusies ierastajā vietā. Līdz ar to kamera spēj pilnvērtīgi nodrošināt sejas atpazīšanas funkciju. Iespējams, ierobežotā vieta kļuvusi par šķērsli, kas neļāva ievietot vāka augšmalā kvalitatīvāku 1080p filmēšanas ierīci, kas būtu laikmeta prasībām un cenu grupai atbilstošāka.