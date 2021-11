EZA vērtēs iekšķīgi lietojamo zāļu "Lagevrio" reģistrāciju Covid-19 pacientu ārstēšanai

Kā skaidro ZVA, vērtēšana tik īsā laika periodā ir iespējama, pateicoties tam, ka EZA jau ir izvērtējusi būtisku daļu no datiem par šīm zālēm paātrinātās vērtēšanas procedūras laikā. Šajā fāzē EZA Zāļu reģistrācijas komiteja (CHMP) izvērtēja datus no laboratoriskajiem pētījumiem un pētījumiem ar dzīvniekiem (neklīniskos datus), informāciju par zāļu kvalitāti un ražošanas procesu, kā arī datus par to efektivitāti un drošumu. CHMP izvērtēja arī datus no pabeigtajiem un pašlaik notiekošajiem klīniskajiem pētījumiem. Tie ietver starprezultātus no galvenā pētījuma par "Lagevrio" efektivitāti, lietojot to nehospitalizētiem, nevakcinētiem pacientiem ar vismaz vienu blakusslimību, kas nosaka smagas Covid-19 gaitas paaugstinātu risku.