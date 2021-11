Maģiskās sēnes varētu izārstēt ļoti smagu depresiju

Halucigēnās sēnes spēj ārstēt smagu depresiju, un to pierādījusi britu mentālās veselības aprūpes kompānija “Compass Pathways”, kas novembrī noslēgusi vienu no lielākajiem halucigēno sēņu izpētes posmiem līdz šim. Sēnes, kuru sastāvā ir triptamīna grupas alkaloīds psilocibīns, sniedz līdzīgu efektu kā plaši lietotais antidepresants escitaloprāms “Lexapro”, palīdzot cīnīties ar vidēju un smagu depresiju. Par to liecina šī gada aprīlī publicētā informācija zinātniskajā žurnālā “The New England Journal of Medicine”, aptverot agrāk veikta, mazāka klīniskā izmēģinājuma datus.