Ziņu medijs TVNET turpina vēstīt par nozīmīgu labdarības projektu. Dārtai ir smagi kompleksie attīstības traucējumi. Jaunā dāma izstaro ļoti daudz sirsnības un mīļuma, ko izdodas sajust tikai tiem, kurus Dārta sajūt un pieņem kā savējos. Liekas neiespējami, ka šie cilvēki ko jūt un saprot kaut nedaudz no tik sarežģītas sajūtas kā mīlestība? Jā! Jā! Jā! Dārta ir laba cilvēku pazinēja, šī prasme nākusi no dažādām pieredzēm, arī ne visai patīkamām.

Jā, esmu divu bērnu mamma un abi mani bērni ir ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Bērni nolasa manas domas un emocijas - viņu pašsajūta ir atkarīga no tā, kā jūtos es. Stabilitāte un iekšējā harmonija ir mana lielākā atbildība.

Mēs esam atdalījušies no sabiedrības. Invaliditātes pabalsti ir pietiekoši tik lielā mērā, lai uzturētu mūs ekonomiskajā režīmā. Dreifējam daudzmaz stabili, bet pēc jebkura vēja pūtiena, kaut neliela, viss sabrūk. Mierīga ikdienas dzīve ir mūsu prieks un piepildījums, mācāmies būt laimīgi. Cenšos mieru noturēt, ne vienmēr gan sanāk.

Šādos brīžos nav pat spēka par to nervozēt, izdziest emocijas reaģēt, Tu tikai ātri rīkojies, lai tavs bērns nenomirtu. Tu pat nespēj paraudāt, pat nevienu asaru izspiest… paiet nedēļa, un tad mēnesi no vietas tu raudi par notikumu, kurā gandrīz pazaudēji savu bērnu. Tā ir bijis. Bet no šiem kritiskajiem periodiem ir nācies pašas pārcilvēcīgiem spēkiem izkļūt. Stabilizēties, sakratīt akumulatoru un iztaisnot kuģa stūri. Es lepojos ar sevi! Un