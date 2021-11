Tomēr skaidrs ir viens – senās civilizācijas veiksmīgi tika galā ar jebkādiem izaicinājumiem. No Senās Ēģiptes līdz pat Klusajam okeānam - teju katrā vietā pasaulē atrodami noslēpumaini objekti.

Arī jaunajā kanāla “National Geographic” raidījumā “Seno celtnieku noslēpumi: Lieldienu sala” skatītāji varēs ielūkoties vienā no pasaules interesantākajām vietām un izzināt noslēpumus, ko glabā moai – gigantiskās akmens statujas uz salas Klusā okeāna dienvidaustrumos. Televīzijas ekrānos jau no svētdienas, 28. novembra, plkst. 22.00!

Kanāls “National Geographic”, iedvesmojoties no raidījuma, iepazīstina ar apbrīnas vērtu objektu noslēpumaino tapšanas vēsturi.

Teju katrs ir dzirdējis par Stounhendžu – vienu no pasaules slavenākajiem un noslēpumainākajiem arheoloģiskajiem pieminekļiem. Tā sākotnējā funkcija vēl joprojām nav zināma, taču iespējams, ka Stounhendžu radīja kā templi seno zemes dievību pielūgšanai.

Zīmīgi, ka šie akmeņi nav raksturīgi vietējai ģeoloģijai, tādēļ lēš, ka tos veda no aptuveni 220 kilometru attālās mūsdienu Velsas teritorijas. Joprojām nav skaidrs, kā tos attransportēja uz pašreizējo atrašanās vietu. Iespējams, tos pārveda ar ragavām pa ieeļļotām koka sliedēm un vilka ar virvi, ko izgatavoja no vietējo koku mizām, tās nedēļām ilgi mērcējot ūdenī. Lēš, ka akmeņu pārvietošanai bija nepieciešami vismaz 600 vīru.

No pelniem līdz 20 tonnu smagām statujām

Pasaules populārākā vulkāniskā sala nenoliedzami ir Lieldienu sala, kas atrodas teju nekurienē – 3600 kilometrus no Čīles krastiem. Galvenais salas objekts ir moai jeb akmens statujas, ko rapanujieši izcirta no apstrādājamā tufa un vulkāniskajiem izdedžiem starp 1100. un 1680. gadu. Kopumā ir

uzskaitītas 887 monolīta akmens statujas, un vairāki simti no tām tika transportēti apkārt salai un atrodas uz akmens platformām.

Milzīgā smaguma pārvietošanai izmantoja kamanas ar šķērskokiem, kuras vilka ap statujas kaklu apsietām no koka izgatavotām tauvām. Būtiski, ka to pārvietošanai bija nepieciešami 180 līdz 250 vīru.

Skulptūru izveide bija pārdomāta – sākot no uzasinātiem akmens kaltiem, kurus izmantoja formas veidošanai, līdz pat virvēm, ar kuru palīdzību kontrolēja skulptūru pārvietošanu un augstumu. Laika gaitā, attīstoties tehnikai, moai statuju stils un izmēri mainījās.

Slavenu gan ar savu izmēru, gan ar iespaidīgajiem ornamentiem, Kailasu uzskata par vienu no iespaidīgākajiem alu tempļiem Indijā. Būtiski, ka to sāka būvēt no augšas, nevis lejas, tādējādi paātrinot celtniecību.