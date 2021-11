Video ⟩ Vienā no bīstamākajiem krustojumiem Rīgā turpina notikt avārijas

Novembrī pa galveno ceļu braucošajā kravas automašīnā ietiecās Audi markas spēkrats. Avārija iemūžināta no blakus esošās privātmājas novērošanas kameras. Pēc negadījuma gan aculiecinieki, gan kravas automašīnas vadītājs steidzās palīgā Audi spēkrata vadītājam.

Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis atzīst, ka krustojums ir viens no bīstamākajiem Rīgā: "Tas, kas notiek šajā krustojumā, to padara vienu no bīstamākajiem krustojumiem Rīgā. Ja gribam autovadītājiem uzspiest šādu satiksmes organizāciju, tad jāuzstāda luksofors. Pretējā gadījumā cieš autovadītāji, vietējie iedzīvotāji.