ES valstis: dzimumu līdztiesība ir viena no mūsdienu ES veidojošajām pamatvērtībām

ĀM arī atzīmēja, ka dzimumu līdztiesības veicināšana ir viena no tematiskajām prioritātēm Latvijas attīstības sadarbības politikā, jo īpaši Austrumu partnerības un Centrālāzijas reģionos.

Uzsaukumā norādīts, ka reti kur pasaulē sieviešu un meiteņu tiesības tiek apdraudētas tā, kā tas notiek Afganistānā. Jaunākie notikumi rada lielas bažas. ES ir skaidri likusi saprast, ka turpmākā ES attīstības palīdzība Afganistānai būs atkarīga no tā, kā šī valsts ievēros starptautisko tiesisko regulējumu un cilvēktiesību normas, to vidū sieviešu un meiteņu tiesības. ES ir apņēmības pilna turpināt atbalstīt sievietes un meitenes Afganistānā un visā pasaulē, neatkāpjoties no savām vērtībām un pārliecības.