Laikapstākļi liecina: laiks pāriet uz ziemas domāšanu. Ko tas nozīmē?

Diennakts tumšajā laikā, braucot pa neapgaismotu ceļu, vēlams maksimāli bieži ieslēgt tālās gaismas, lai pēc iespējas palielinātu redzamību. Tomēr katrs liekais un neatbilstošā laikā nevajadzīgais gaismas stars var traucēt citiem autovadītājiem, tāpēc tālās gaismas laikus jāizslēdz, lai neapžilbinātu pretī braucošo. Miglas lukturus ieteicams izmantot tikai nepietiekamas redzamības apstākļos. Bīstamākie ceļi ziemas sezonā ir ārpus pilsētas – īpaši uzmanīgi jābrauc klajumos, kur veidojas sniega sanesumi vai atkala jeb melnais ledus. Savukārt rudens periodā ļoti jāuzmanās no meža dzīvniekiem, kas var izskriet uz ceļa.

Līdz ar vēsāku laiku dīzeļdzinēja mašīnas ir jāsāk uzpildīt ar arktisko jeb ziemas degvielu, lai liela sala gadījumā novērstu motora apstāšanās risku. “Kontroltemperatūra, kad tvertnē vajadzētu būt tikai arktiskajai dīzeļdegvielai, nevis dažādu degvielu sajaukumam, ir –10°C dienas laikā. Savlaicīga pāreja uz to ir būtiska, jo tikai ziemas degviela ļauj izvairīties no parafīna kristālu veidošanās, kuru ietekmē dzinējs mēdz apstāties,” skaidro Gatis Titovs. Standarta dīzeļdegvielas saduļķošanās temperatūra, kad tā sabiezē, ir vien daži grādi zem 0ºC, savukārt arktiskajai degvielai no –10ºC. Tas, kāda degviela uzpildes stacijā tiek tirgota un kāda ir tās aukstumnoturība, meklējams uz sūkņu marķējuma, bet saduļķošanās temperatūras rādītājus var uzzināt stacijās pieejamos degvielas atbilstības sertifikātos.