Ja 2022. gadā ekonomika nespēs atgriezties normālās sliedēs, būs vajadzīga "sāpīga korekcija"

Tā vietā centrālajām bankām būtu jāatsakās no idejas par augstākām likmēm, lai izvairītos no pārmērīgas inflācijas. Ekonomikai jāturpina pielāgoties jaunajiem tēriņu un darba tirgus modeļiem, kas ievērojami atšķiras no tiem, kādi dominēja 2010. gada ekonomikā.