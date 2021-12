OIK vidējā vērtība no nākamā gada samazināsies par 57%

Tādējādi no nākamā gada OIK, lai segtu izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo dabasgāzes koģenerācijā, būs par 79,6% zemāka. Bet, lai segtu iepirkuma izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no ražotājiem, kuri izmanto atjaunojamos energoresursus - par 78,9% zemāka.