Jaunais omikrona paveids: kādus riskus tas rada globālajai ekonomikai?

Pēdējā bīstamība ir saistāma ar Ķīnas ekonomikas izaugsmes palēnināšanos. Par nedienām otrā lielākajā ekonomikā pasaulē bija zināms arī iepriekš, taču iepriekš Ķīna tika stādīta gluži kā piemērs, kā veidot pret pandēmiju noturīgu ekonomiku. Pašlaik ņemot vērā parādu krīzi nekustamo īpašumu sfērā, ideoloģiskajām kampaņām pret privāto biznesu, kā arī neilgtspējīgo “nulles kovida” politiku, kā rezultātā no pārējās valsts drakoniski tiek izolēti miljoniem cilvēku konkrētā pašvaldībā tad, ja konstatēts tikai viens saslimšanas gadījums, Ķīnas ekonomikā iezīmējas dažādas nepatīkamas tendences. Pat ja arī Ķīnas valdība nolemtu stimulēt ekonomiku, izaugsmes pieauguma temps tāpat ir krities par 5%. Kopumā Ķīnas ekonomikas izaugsmes tempi ir sasnieguši zemākos tempus 30 gadu laikā.

Tomēr viss nav tik drūmi. Ir skaidrs, ka pasaule ir aptuveni sapratusi, kā sadzīvot ar kovidu, tāpēc tik lielu ekonomisko kritumu, kāds tas bija 2020. gada pavasarī, mēs neredzēsim. Cilvēki, uzņēmumi un valdības ir adaptējušies dzīvei ar vīrusa klātesamību, līdz ar to lielākajā daļā pasaules ir redzami centieni neapturēt ekonomiku pat tad, ja ir augsti saslimšanas rādītāji.

Šeit liela nozīme arī vakcīnām, kas ir ļāvušas pasargāt miljoniem cilvēku no smagas saslimšanas un nāves. Vakcīnu ražotāji pašlaik gan gaida rezultātus – vai vakcīnas pasargā pret omikrona variantu, vai arī būs nepieciešams veikt korekcijas. Ja vakcīnu korekcija būs jāveic, tad jaunās vakcīnas būs pieejamas jau pēc dažiem mēnešiem – nākamā gada sākumā. Pat ja omikrons, vai arī kāda no potenciālajām nākotnes mutācijām, lai arī kā to sauktu – Pī, Ro, vai Sigma – turpinās izplatīties, lielākie riski būs attiecībā uz zemu izaugsmi un augstu inflāciju. Pasaule pašlaik ir saņēmusi kārtējo skarbo atgādinājumu, ka sadzīvošana ar vīrusu, kurš mainās un mutējas, nebūs viegls uzdevums.