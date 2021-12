“Rail Baltica” izmaksas varētu sasniegt trīs miljardus eiro

“Rail Baltica” būvniecību finansē, piesakoties uz finansējumu no Eiropas infrastruktūras savienošanas fonda. Kopā ar budžeta līdzfinansējumu līdz šim piesaistīti 382 miljoni eiro, nākamgad tie būs vēl 168 miljoni, tādējādi jau pārsniedzot pusmiljarda robežu, kas ir ceturtdaļa no visa sākotnēji plānotā. Par papildu naudu būs jācīnās ne tikai no jau minētā fonda, bet jāmeklē arī citas finansējuma iespējas no citiem fondiem. “Mēs vienojāmies, ka mēs ar šo iztrūkumu ejam uz nākošo konkursu, prasām papildus naudu klāt, neprasot šobrīd papildus līdzekļus no valsts budžeta. Tad, kad projekts tuvosies finišam, protams, ka tad jau tas patiesības brīdis būs daudz tuvāk, arī kopējās izmaksas būs skaidrākas, tad arī, protams, ka būs diezgan liela cīņa [par finansējumu] Eiropas līmenī ,” raidījumam saka finanšu ministra padomnieks Ints Dālderis.