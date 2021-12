74% Latvijas autovadītāju sociālo mediju lietošanu pie stūres uztver kā vislielāko risku

Lai autovadītājus, viņu līdzbraucējus un ikvienu ceļu satiksmes dalībnieku aicinātu līdz minimumam samazināt riskus iekļūt finansiāli nepatīkamos, veselību apdraudošos vai pat dzīvībai bīstamos ceļu satiksmes negadījumos, kā arī pievērst nedalītu uzmanību auto CSDD no 6. decembra līdz gada beigām organizē informatīvo kampaņu “Visu uzmanību ceļam!”. Tās laikā būs iespēja uzzināt par aktuālajiem rīkiem, tehnoloģijām un citu autovadītāju padomiem no viņu pieredzes, kas un kā var palīdzēt nenovērst uzmanību autovadīšanas laikā.

CSDD autovadītāju aptauja liecina, ka gandrīz pusei jeb 44% no aptaujātajiem koncentrēties palīdz citu paralēlu darbību neveikšana pie stūres, atbalstu sniedz bezroku telefonsarunu sistēmu izmantošana (39%) un maršruta izpētīšana pirms brauciena (38%). Šoferi novērtē arī to, ja viņi atceras pirms brauciena sakārtot brauciena laikā nepieciešamās lietas, lai ir ērti paņemamas, kā arī noregulēt ne tikai spoguļus un krēsla pozīciju, bet arī vēlamo siltumkontroli utt. 21% no aptaujātajām sievietēm atzinušas, ka palīdz pārdomāta mājdzīvnieku ierobežošana braukšanas laikā un laicīgi sagatavot izklaides bērniem visam pārvietošanās laikam. 43% no aptaujātajiem vīriešiem-autobraucējiem cenšas izpētīt visu maršrutu, pirms uzsākt stūrēt, ko dara tikai 33% daiļā dzimuma šoferu. Telefona ieslēgšana “netraucēt” vai “auto” režīmā Latvijā ir vēl salīdzinoši nepopulāra – tikai 10% no aptaujātajiem to ierindojuši svarīgo gatavošanās procesu augšgalā.