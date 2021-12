Astoņi Latvijas bioloģisko pārtikas produktu ražotāji piedalās izstādē Dubaijā

Izstādē piedalās uzņēmumi "Lat Eko Food", "FELICI", "NutriBoom", "Very Berry", "Krogzeme", "Mītavas Čiekurs", "Grow Bite" un "Markol".

Šī izstāde esot viena no lielākajām attiecīgā segmenta izstādēm reģionā, un to apmeklēs plašs potenciālo partneru loks. Pērn klātienes izstādē piedalījās vairāk nekā 1350 dalībnieku un 10 500 apmeklētāju no 48 valstīm.