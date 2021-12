Banku analītiķi: Nākamgad pieaugums rūpniecībā būs ievērojami mērenāks nekā šogad

"Pēdējo mēnešu elektrības cenu kāpums varētu būtiski ietekmē būvniecības nozari, jo būvmateriālu ražošana ir relatīvi energointensīva un nākamgad no valsts budžeta gaidāms būtisks būvniecības apjomu kāpums. Papildus izejmateriālu un energoresursu cenu kāpumam uzņēmējiem šobrīd papildus izaicinājumu rada arī tas, ka vairāk nekā 10 000 no rūpniecības nozarē strādājošajiem nav vakcinējušies pret Covid-19. Tas varētu vēl vairāk palielināt spiedienu uz darba algām," pauž Āboliņš.

"Taču rūpniecībā noteikti ir arī riski. No vienas puses Covid-19 jaunais omikrona paveids varētu nozīmēt jaunus ierobežojumus pakalpojumu nozarēm, kas veicinātu preču pieprasījumu. Tomēr inflācijas kāpums mazina cilvēku reālo pirktspēju un arī valstu, kā arī centrālo banku iespējas atbalstīt ekonomiku. Arī krājumu atjaunošana ir pārejošs process. Tādēļ par nākamo gadu Latvijas rūpniecībā un it īpaši gada otro pusi esmu piesardzīgs. Piemēram, Vācijā oktobrī jaunie rūpniecības pasūtījumi ir sarukuši par 6,9%, savukārt Latvijā novembrī pasliktinājies ražotāju noskaņojums, it īpaši jautājumos par nākotnes ražošanas aktivitāti un pasūtījumu līmeni. Tas liek domāt, ka nākamgad pieaugums rūpniecībā būs ievērojami mērenāks nekā šogad," prognozē Āboliņš